Frank de Boer volgt Ronald Koeman op als bondscoach van Oranje

De Boer heeft een aantal turbulente jaren in het trainersvak achter de rug. Hij maakte aanvankelijk naam als coach bij Ajax, met vier landstitels op rij tussen 2011 en 2014. Hij werkte in die periode met veelal Nederlandse spelers en met Hennie Spijkerman, een type coach die je zou kunnen vergelijken met Dwight Lodeweges. Lodeweges assisteerde Koeman de afgelopen jaren bij Oranje en is populair bij de spelers van het Nederlands elftal. Hij was bondscoach ad-interim tijdens de recente interlands tegen Polen en Italië in de Nations League en kan onder De Boer weer terugkeren in zijn eerdere rol van assistent.



Vervolgens werd De Boer snel ontslagen bij Internazionale (na 14 wedstrijden) en Crystal Palace (na 5 wedstrijden). Bij Atlanta United won de Nederlandse coach nog wel twee prijzen, maar in juli moest De Boer toch vertrekken na een mislukt MLS Is Back Tournament.