Frank Arnesen: ‘Dick Advocaat zet ons op een positieve manier onder druk’

Door Mikos Gouka



Bij Feyenoord zeggen ze: Frank Arnesen lacht altijd. Elke dag weer. Is dit zo’n leuke baan?

Arnesen: ,,Ik ben terug bij een echte voetbalclub. Ik heb de laatste jaren rondgereisd. Oekraïne, PAOK Saloniki, Anderlecht, leuk hoor. Maar bij deze club heb ik een duidelijke structuur gevonden. Hier weten wij wie verantwoordelijk is voor welke zaken. Een verademing. Ik heb het vaak anders meegemaakt. Mensen die binnen een club zo graag wilden meelullen over voetbal. Om mee te kunnen bepalen. Ik vind: de één doet dit, en ook al heeft hij misschien wel meer verstand van voetbal dan ik, hij doet alleen zijn taak. Wat wel heel belangrijk was: Dick Advocaat boekte geweldige resultaten. Ik hoefde nog nergens brandjes te blussen.’’



U vindt zelfs dat eeuwige spanningsveld tussen een trainer en een technisch directeur leuk?

,,Toen ik net in dit vak zat, vond ik dat moeilijk. Maar na al die jaren weet je: dat spel hoort er gewoon bij. Ik ken Dick al zo lang. Dick zet mensen in een organisatie op een positieve manier onder druk. Hij zorgt er met zijn manier van werken voor dat iedereen het maximale geeft.’’