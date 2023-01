Franca Overtoom aangesteld als assistent voor WK vrouwen, ook Pol van Boekel krijgt uitnodiging

Franca Overtoom maakt komende zomer haar debuut op het WK voetbal voor vrouwen. De 31-jarige arbiter is door de FIFA aangesteld als grensrechter voor het eindtoernooi in Australië en Nieuw-Zeeland. Ook Pol van Boekel heeft een uitnodiging ontvangen. Hij reist af als VAR.

Dat maakt de FIFA bekend in een gepubliceerde lijst met officials voor het eindtoernooi. Er zijn in totaal 33 scheidsrechters aangesteld, maar er zit geen Nederlandse arbiter tussen. Overtoom is de enige Nederlander die op het veld zal verschijnen in Nieuw-Zeeland en Australië, waar de negende editie van het wereldkampioenschap voor vrouwen deze zomer wordt georganiseerd.

Overtoom werd in november 2021 de eerste Nederlandse assistent-scheidsrechter in de eredivisie. Zij maakte haar debuut op het hoogste podium in de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en FC Groningen. Vorig jaar maakte ze tevens haar opwachting in de Keuken Kampioen Divisie.

Afgelopen zomer reisde Overtoom ook al af naar Engeland, waar ze als grensrechter tijdens het EK voetbal in actie kwam. Voor ‘videoscheidsrechter’ Pol van Boekel is het zijn tweede deelname aan een mondiale eindstrijd. Ook tijdens het WK in Qatar voor de mannen was hij van de partij.

Drie vrouwen op mannen-WK

De FIFA had voor het WK van de mannen drie vrouwelijke scheidsrechters geselecteerd. Alleen de Française Stéphanie Frappart mocht ook daadwerkelijk een wedstrijd fluiten (Duitsland - Costa Rica). Voor het WK van de vrouwen in Australië en Nieuw-Zeeland heeft de FIFA vooral vrouwelijke arbiters geselecteerd. De videoarbiters zijn wel overwegend mannen, al zitten daar - voor het eerst - ook zes vrouwen bij.

De Nederlandse voetbalsters hebben zich gekwalificeerd voor het WK. De ploeg van bondscoach Andries Jonker treft titelverdediger Verenigde Staten, Vietnam en een land uit de play-offs in de groepsfase.