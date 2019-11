FOX Sports houdt Van Basten week van tv wegens 'Sieg Heil’

Volgens FOX Sports ‘schoot Van Basten mis met een verkeerde grap op een verkeerd moment’. De voormalig voetballer zat in de studio om wedstrijden te analyseren en zei na een interview met Frank Wormuth, de Duitse trainer van Heracles, plotseling ‘Sieg Heil’. ,,Wat er is gebeurd, was dom en ongepast en FOX Sports neemt afstand van hetgeen zaterdagavond in de uitzending door Marco van Basten is gezegd”, meldt de zender.