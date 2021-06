Fotoserie | Lachende Arne Slot bij eerste training Feyenoord, Jørgensen ontbreekt

De selectie van Feyenoord is nog niet compleet. Zo ontbreken vanwege het EK nog drie spelers, onder wie Steven Berghuis die met het Nederlands elftal nog op het Europees kampioenschap actief is. Orkun Kökcü werd gisteravond met Turkije uitgeschakeld op het EK en sluit later aan. Net als Róbert Bozeník, die met Slowakije nog minimaal één groepswedstrijd op het EK voor de boeg heeft. Ook Nicolai Jørgensen ontbreekt nog. Slot legt later vandaag uit waarom de Deense spits de eerste training heeft gemist.

Wel is, net als veel jeugdspelers, de nieuwe aanwinst Guus Til al van de partij. Hij wordt voor komend seizoen gehuurd van het Russische Spartak Moskou. Ook is Francesco Antonucci een van de nieuwe gezichten. Hij werd vorig jaar zomer al aangetrokken, maar destijds direct verhuurd aan FC Volendam. Nu sluit hij wel aan bij de selectie van Slot. Ook op het veld is doelman Nick Marsman. De keeper houdt in Rotterdam zijn conditie op peil voordat hij vertrekt naar zijn nieuwe club Inter Miami, waarvan David Beckham eigenaar is.