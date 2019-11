Foto's: Mazraoui en Timber met Ajax mee in trein naar Lille

Trainer Erik ten Hag mist in de vijfde groepswedstrijd in de Champions League sowieso de geschorste verdedigers Joël Veltman en Daley Blind. Ten Hag neemt daarom ook Jurriën Timber mee naar Lille. De 18-jarige verdediger zit voor het eerst bij de selectie voor een Europees duel.



Mazraoui maakte tegen Heracles halverwege de tweede helft plaats voor Sergiño Dest, die een groot aandeel had in het vierde doelpunt van Ajax, maar met balverlies ook de enige tegentreffer inleidde. De Amerikaanse international deed in de Champions League in drie van de voorgaande vier duels van begin tot eind mee.