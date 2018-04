Fortuna wint zaak tegen Oliseh

Door de uitspraak keert de Nigeriaan definitief niet terug in zijn oude functie bij de club. Volgens de arbitragecommissie is er sprake van een verstoorbare arbeidsrelatie. Oliseh kwam op 14 februari op straat te staan door verwijtbaar en ontoelaatbaar handelen, volgens Fortuna Sittard.

De arbitragecommissie stelde in Zeist vast dat Oliseh nog wel recht heeft op een deel van zijn salaris. Dit was door Fortuna Sittard ingecalculeerd.

,,Wij zijn zeer verheugd met de uitkomst van deze zaak en met de uitspraak van de Arbitragecommissie van de KNVB die we vandaag mochten ontvangen'', zegt voorzitter Isitan Gün. ,,Deze onafhankelijke commissie heeft de zaak tot in detail bestudeerd en is tot het officiële besluit gekomen dat de heer Oliseh niet meer terug kan keren als hoofdtrainer. Dat was zijn belangrijkste eis en die is nu afgewezen.''