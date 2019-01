Fortuna-trainer over ‘cruciale’ penalty: ‘Daardoor knapte er iets’

Scheidsrechter Serdar Gözübüyük legde de bal op de stip nadat Kai Heerings hands had gemaakt. De verdediger van Fortuna Sittard lag op de grond toen hij de bal tegen zijn arm kreeg. ,,Het was discutabel’', oordeelt Eijer. ,,Er ging ook nog een overtreding op José Rodriguez aan vooraf. Kai viel, de bal kwam op zijn borst. Hij kreeg ook een klein duwtje, daardoor stuitte de bal tegen zijn hand. Ik snap niet waarom de scheidsrechter niet zelf naar de beelden ging kijken. Wij hebben ze net in de kleedkamer gezien. Als hij dat ook had gedaan, was hij denk ik wel tot een andere beslissing gekomen’', mopperde Eijer.



Gözübüyük liet de beelden wel terugkijken door de VAR, maar de videoarbiters achter de schermen in Zeist kwamen tot dezelfde conclusie. De overtreding van Jordy Clasie op Rodriguez werd amper bekeken.