Fortuna houdt aansluiting na winst bij provinciegenoot

Midtsjø moet wegvallen Vejinovic opvangen bij AZ

21:33 De Noorse nieuwkomer Fredrik Midtsjø moet bij AZ het verlies van Marko Vejinovic opvangen. De 24-jarige middenvelder, in de zomer overgekomen van Rosenborg BK, start zondag in de uitwedstrijd tegen FC Groningen voor het eerst in de basis. Midtsjø mocht tot nu toe alleen als invaller twee keer kort meedoen.