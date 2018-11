Fortuna flink op schot, PEC van kwaad tot erger

OpstellingenBoekt Heerenveen dit weekeinde eindelijk zijn eerste thuisoverwinning? Dat zal nog lastig worden, want tegenstander Fortuna Sittard scoort er ook in de eredivisie lustig op los. Met behulp van statistiekenbureaus Gracenote en Opta blikken we met de leukste feitjes vooruit op de veertiende speelronde. Ook zie je hier alvast de vermoedelijke opstellingen.

Excelsior – FC Utrecht (vandaag 20.00 uur).

Excelsior won slechts twee van de laatste twintig eredivisieontmoetingen met FC Utrecht en hield in deze reeks slechts één keer de nul (45 tegentreffers). Toch is er best reden tot optimisme voor de Rotterdamse fans. Excelsior kwam de laatste twaalf thuisduels namelijk tot scoren, terwijl FC Utrecht slechts 4 uitdoelpunten maakte dit seizoen. In het Van Donge & De Roo Stadion werd deze jaargang al 31 keer gescoord, meer dan in elk ander eredivisiestadion. Vorig seizoen vielen in Kralingen juist de minste eredivisietreffers (40). FC Utrecht won 5 van zijn laatste 6 wedstrijden en verloor sinds de aanstelling van Dick Advocaat alleen uit bij Feyenoord (1-0) en Vitesse (2-1).

Volledig scherm Opstelling FC Utrecht. © AD Volledig scherm Opstelling Excelsior. © AD

Vitesse - Emmen (zaterdag 18.30 uur).

Tussen 1985 en 1989 speelden Emmen en Vitesse samen in de eerste divisie. Vitesse verloor in die periode geen enkele keer van de ploeg uit Drenthe (W6-G2-V0). Emmen stond dit seizoen 340 speelminuten op achterstand in uitduels, langer dan elke andere ploeg. Het elftal van Dick Lukkien maakte 7 van zijn 15 doelpunten vanuit een standaardsituatie. Met 47 procent van alle goals uit een doodspelmoment voert de club de ranglijst aan. Fortuna Sittard volgt met 46 procent (12 van 26). Vitesse schoot dit seizoen minder vaak dan Emmen (190 om 193), maar scoorde vaker dan de tegenstander van dit weekeinde (21 om 15 goals).

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Emmen. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Vitesse. © AD

AZ – Willem II (zaterdag 19.45 uur).

De laatste zege van Willem II in Alkmaar dateert van 5 mei 2001 (2-3). Voor AZ scoorden Robin Nelisse en Peter Wijker destijds. Yassine Abdellaoui, Jattoo Ceesay en Delano Hill maakten de goals voor de Tilburgers. AZ is sindsdien vijftien thuiswedstrijden tegen Willem II ongeslagen en hield in vijf van de laatste zeven duels met de Tricolores de nul. De ploeg van trainer Adrie Koster is aan een slechte fase bezig. Alleen NAC (5) pakte in de laatste tien speelronden minder punten dan Willem II (7), dat na De Graafschap en Excelsior (27) ook de meeste doelpunten incasseerde in die periode (25). AZ-verdediger Ron Vlaar kan zijn 200ste eredivisiewedstrijd spelen.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Willem II. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling AZ. © AD

De Graafschap– PEC Zwolle (zaterdag 19.45 uur).

PEC Zwolle is bezig aan een dramatisch jaar. De ploeg van trainer John van ’t Schip pakte in 2018 het minste aantal punten (22) van alle teams in de eredivisie én de eerste divisie. PEC Zwolle verloor dit jaar 19 wedstrijden. Het clubrecord staat op 20 eredivisienederlagen in een kalenderjaar en stamt uit 1984. In uitwedstrijden behaalde PEC in 2018 slechts 7 punten uit 13 wedstrijden. Een opvallend verschil met 2017 toen de teller op 26 punten stond uit 19 uitduels. PEC Zwolle, dat vijf duels op rij niet won, moet hoop putten uit de laatste ontmoeting op de Vijverberg. In de beker werd De Graafschap dit seizoen met 2-5 geklopt.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling PEC. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling De Graafschap. © AD

SC Heerenveen – Fortuna Sittard (zaterdag 20.45 uur).

Fortuna Sittard is de laatste weken aardig op schot. Afgelopen weekend werd Heracles met 3-0 naar huis gestuurd, en dat was niet voor het eerst dat de Limburgers zo vaak wisten te scoren. In acht van de laatste elf wedstrijden van Fortuna in alle competities vonden ze minimaal drie keer het net. Alleen PSV (46) en Ajax (40) scoorden vaker in de eerste dertien speelronden dan de ploeg van René Eijer. Heerenveen vinden we daarentegen in negatieve zin terug in de ranglijst: slechts twee teams kregen dit seizoen meer goals tegen dan de Friezen (30), die hun laatste thuiszege boekten op 17 april 2018 (2-0 tegen ADO Den Haag).

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Fortuna. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Heerenveen. © AD

Ajax – ADO Den Haag (zondag 12.15 uur).

ADO Den Haag staat al 360 minuten droog in de Johan Cruijff Arena. De laatste ADO-speler die op bezoek in Amsterdam tot scoren kwam was Tom Beugelsdijk op 13 april 2014 (3-2). Ajax hield de nul in de laatste acht thuiswedstrijden in alle competities. De Amsterdammers noteerden sinds de invoering van het betaald voetbal één keer negen clean sheets op rij in thuisduels (februari-mei 1971). Ajax (196) is nog 4 goals verwijderd van zijn 200ste eredivisiedoelpunt tegen ADO. Alleen PSV (220) scoorde vaker tegen ADO. Nasser El Khayati was met 10 goals en 4 assists) verantwoordelijk voor 13 van de 15 punten van ADO dit seizoen. Daarmee is hij de meest bepalende speler van de eredivisie.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling ADO. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Ajax. © AD

Heracles – VVV (zondag 14.30 uur)

Kristoffer Peterson is topscorer van Heracles met 8 goals, maar hij staat al 6 competitiewedstrijden droog. De Zweed was met 8 van zijn eerste 23 schoten dit seizoen trefzeker, maar geen van zijn 18 daaropvolgende doelpogingen waren raak. Peniel Mlapa scoorde in zijn laatste 4 eredivisiewedstrijden en kan de tweede VVV-speler ooit worden die dat in 5 duels op rij doet, na Herman Teeuwen in 1960/61 (6 wedstrijden op rij). Dabney dos Santos (99) kan zijn 100ste eredivisiewedstrijd spelen (88 voor AZ, 8 voor Sparta, 3 voor Heracles).

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling VVV. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Heracles. © AD

FC Groningen – NAC (zondag 16.45 uur)

De verliezer van dit duel stelt zijn negatieve clubrecord weer iets scherper. Zowel NAC als Groningen is het seizoen historisch slecht begonnen met negen nederlagen in de eerste dertien wedstrijden. Beide clubs verloren nooit eerder tien van de eerste veertien duels in een eredivisieseizoen. FC Groningen is ongeslagen in de laatste zes thuiswedstrijden tegen NAC in de eredivisie. De ploeg kwam in de laatste dertien thuisduels met NAC in eredivisieverband telkens tot scoren, maar wist zelf in deze dertien wedstrijden maar drie keer de nul te houden.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling NAC. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Groningen. © AD