Fortes hoopt nog altijd op overstap naar Sparta: ‘Ach, ze fluiten maar bij Excelsior’

Een deel van de Excelsior-supporters is inmiddels wel klaar met Fortes, tot de winterstop de best presterende speler op Woudestein. Afgelopen vrijdag in de wedstrijd tegen FC Dordrecht, toen de verdediger door coach Ricardo Moniz op de bank werd geposteerd, klonken boze fluitconcerten in zijn richting. ,,Ach, dat interesseert me niet”, stelt het Sparta-target op zijn beurt. ,,Ik weet dat ik me altijd voor de volle honderd procent heb ingezet voor Excelsior. Dat een deel me nu uit wil fluiten, ach, ze doen maar.”