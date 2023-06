Foppe de Haan blijft optimistisch als bijna-tachtiger: ‘Geniet nou maar, zo ingewikkeld is het allemaal niet’

InterviewOptimistisch zijn, nieuwsgierig blijven en dingen doen die je leuk vindt. Ziedaar het handboek voor een lang en gelukkig leven. Althans, als je het Foppe de Haan vraagt. Of het confronterend is, de mijlpaal van 80 lentes bereiken, zoals hij komende maandag doet? ,,Welnee. Ik vind het hartstikkene prima.”

Foppe de Haan staat op de plek waar tot 1994 Sportpark Noord lag, het vroegere stadion van Heerenveen. Tijdens de wandeling ernaar toe werd hij aanhoudend begroet door kinderen, bouwvakkers, een oud-leerling, een dame met een hoedje in pompeblêden-motief en zo nog een stuk of 48 voorbijgangers: ‘Ha Foppe!’, ‘Hallo Foppe!’, ‘Heyhoi Foppe!’.

En even zo vaak hief de gepensioneerd coach - zongebruind, witte pet, stevige sportschoenen - vervolgens zijn wijsvinger de lucht in. Nu staat de Fries oog in oog met een man in een rolstoel, een man die misschien wel jonger is dan hijzelf. ,,Maak er een mooie dag van, hè”, zegt Foppe opgewekt. Na een daaropvolgende schouderklop: ,,Het is veel te mooi weer om geen mooie dag te hebben.”

Tachtigste verjaardag

Maandag viert De Haan zijn tachtigste verjaardag. Een respectabele leeftijd, hij beseft het. Maar denk niet dat de icoon van sportclub Heerenveen het daarom maar rustiger aan gaat doen. Hij ziet zichzelf al zitten, thuis in Nes, zich lavend aan de MAX-geheugentrainer of een puzzel met extra grote stukjes. Nee, dat is niks voor Foppe.

Vanochtend vroeg heeft hij, zoals elke ochtend, ontbijt gemaakt voor zijn vrouw Geke. (‘Een halve appel, een halve banaan, een halve sinaasappel en een handje muesli’). Toen hij zijn twee kranten had gelezen, volgde wat werk voor het Foppe Fonds waarmee hij zich inzet voor mensen met een beperking. En nu, kort nadat hij een cursus leiderschap heeft gegeven in een bedrijf, leidt hij de verslaggever rond door het centrum van Heerenveen. Op de benenwagen.

,,Weet je wat grappig is?”, vertelt De Haan. ,,Laatst zei mijn vrouw opeens: ’Je wordt tachtig, Foppe’. Verrek ja, dacht ik, ze heeft nog gelijk ook. Zo voel ik me helemaal niet. Mijn agenda zit voller dan ooit. Bij mijn 65ste had ik exact hetzelfde. Ik had het pas door toen ik opeens pensioen kreeg. In die zin hecht ik niet al te veel waarde aan die mijlpaal. Je wordt niet elk jaar tachtig, dat besef ik. Anderzijds hoop ik de komende jaren nog heel vaak jarig te zijn. Het zal dus wel, die tachtigste verjaardag. Ik vind het hartstikkene prima.”

Het is zoals ze Foppe Geert de Haan kennen in Friesland. Nuchter, relativerend. En, dat vooral, een baken van optimisme. Zijn credo, als voetbaltrainer al: ,,Je verliest nooit. Je wint óf je leert.” Aan de hand van die filosofie leeft hij, vader van twee dochters en opa van vijf kleinkinderen, zijn leven. ,,Ik ben van nature al een vrolijk mannetje, maar het is net alsof mijn leven er alleen maar leuker op wordt”, bekent hij, terwijl in het centrum van Heerenveen de kweekschool opdoemt waar hij de opleiding tot onderwijzer volgde.

Ik probeer nieuwsgie­rig te blijven, elke dag te blijven leren, hou mijn wereldje zo groot mogelijk.

,,Vroeger móést je naar school, móést je werken. Nu hoef ik alleen nog maar leuke dingen te doen. Naar het voetballen of korfballen van de kleinkinderen kijken, wat meedenken over het vrouwenvoetbal bij Heerenveen, in het najaar naar Zuid-Afrika om een clinic te geven. Prachtig, toch? Ik probeer nieuwsgierig te blijven, elke dag te blijven leren, hou mijn wereldje zo groot mogelijk. Als het leven leuk is, voelt het niet als belasting.”

De zonnige kant van het leven zien, zichzelf verwonderen. De Haan doet het deze donderdagmiddag continu, stiefelend door Heerenveen. Wanneer hij zich aan een selfie waagt met de jongelingen Pascal en Jesse bijvoorbeeld. Of wanneer hij desgevraagd zijn favoriete Heerenveners aller tijden oplepelt: Riemer van der Velde, Gertjan Verbeek, Ruud van Nistelrooij, Gerald Sibon, Igor Korneev en Rodion Camataru. Over die laatste, een gerenommeerde Roemeense spits die in zijn Heerenveen-tijdperk een minuscuul arbeidershuisje bewoonde: ,,Rodion was zó groot dat hij klein durfde te zijn. Fantastisch, vind ik.”

Geluksvogel

Naar eigen zeggen is De Haan - in 2017 nog PvdA-lijstduwer voor de Tweede Kamer-verkiezingen - ‘een geluksvogel’. Omdat hij nu, als senior, nog zo vitaal is. Vanwege zijn hechte familieband. En vanwege zijn nooit aflatende optimisme, een eigenschap die volgens hem voortkomt uit zijn ‘warme opvoeding’ in Lippenhuizen. ,,Er is bijna nooit een probleem dat je niet kunt oplossen”, herhaalt hij vandaag met enige regelmaat een les van zijn ouders.

Volledig scherm Foppe de Haan. © Pim Ras Fotografie Al betekent dat allerminst dat het leven voor hem en zijn zes jaar jongere zus altijd vanzelf is gegaan. Hun vader, Reinder de Haan, kwam al op 72-jarige aan zijn einde nadat parkinson de ooit zo krachtige wagenmaker getransformeerd had tot een zielig hoopje mens. Hun moeder, Tjimkje Wouda, pleegde op 57-jarige leeftijd zelfmoord, volgend op een periode waarin ze met grote psychische problemen kampte. Het zijn gebeurtenissen waar De Haan nooit veel over sprak of aan dacht in zijn werkzame leven. Maar die nu, met het verstrijken van de tijd, prompt vaker door zijn hoofd schieten.

,,Gek is dat”, zegt hij. ,,Ben ik thuis met een hamer en een stuk hout in de weer, zie ik mezelf opeens weer naast mijn vader staan, van wie ik dat timmeren geleerd heb. Of ik zie plots die doffe ogen van mijn moeder voor me, een heel dapper wijffie dat van een betrokken, slimme en liefdevolle vrouw in een patiënt veranderde. Er waren nachten bij dat ze alleen maar lag te huilen.

,,Geloof me: dat gaat als jong mannetje door merg en been. Zo wil je je moeder niet zien. Daar denk ik geregeld aan, ja, steeds vaker.” Net als aan het telefoontje van zijn vader, dit jaar 52 jaar geleden, toen de jarenlange angst in de familie De Haan werkelijkheid was geworden. De boodschap: ‘Mem is er niet meer.’

Het verdriet van mijn ouders heeft me wél veel geleerd. Foppe de Haan

,,Weet je”, zegt De Haan. ,,Ik ben geen zeurpiet, wil ik ook niet zijn. Maar het verdriet van mijn ouders heeft me wél veel geleerd. Dat je in zware tijden op jezelf moet passen bijvoorbeeld, om niet ook aan de ellende onderdoor te gaan. Dat geluk niet vanzelfsprekend is. En dat je dat geluk beter maar een handje kunt helpen. En dat doe ik, elke dag weer. Ik koester al het moois dat op mijn pad komt. Neem Geke, op wie ik ook na 55 jaar huwelijk nog steeds hartstikkene dol ben - en zij geloof ik ook op mij. Neem onze kleinzoon Tieme, die echt heel aardig korfbalt bij LDODK. Ik ben trots op hem, net als op al onze kleinkinderen.

,,Heus, de schoonheid van het leven zit ’m niet in het hebben van een grote auto of duur huis. Op Tuvalu (de eilandstaat in de Grote Oceaan waar De Haan een poosje bondscoach was, red.) zag ik hoe een van mijn spelers na trainingen steevast met een speer een vis uit het water haalde. Was-ie weer blij, had-ie weer eten. Snap je wat ik bedoel? Wees gewoon tevreden. Ik zeg het elke dag weer tegen mezelf: geniet nou maar, zo ingewikkeld is het allemaal niet.”

De Haan is net De Blauwe Kater gepasseerd als hij hier, nabij het voormalige stamcafé van Mario Been en René van der Gijp, overstemd wordt door een groep voorbijfietsende brugklassers. ‘Foooppûûûh’, roepen de scholieren met een enthousiasme alsof ze een bekende Tiktokker ontwaren in hun Friese haagje. Het is veelzeggend voor wie hij is in deze contreien. Geen u, geen gevousvoyeer. Op bijna tachtigjarige leeftijd is Foppe de Haan hier nog steeds gewoon Foppe. Een man die midden in het leven staat.

Populair

En die, blijkt, nog net zo populair is als in de periode dat hij het als Heerenveen-coach schopte tot onder meer promotie, de KNVB-bekerfinale en zelfs de Champions League. Of hij eigenlijk nog toekomstdromen heeft, wordt hem gevraagd.

,,Toekomstdromen”, herhaalt hij, kort voordat hij en zijn Geke deze stralende donderdag aanschuiven voor de avondmaaltijd. ,,Ach, ik ben vooral benieuwd of het leven van onze kleinkinderen straks net zo de moeite waard wordt als dat van hun opa. Wat ze worden voor beroep, met wie ze verkering krijgen of niet; ik vind het allemaal hartstikkene prima. Maar één ding: ik zou het wel heel graag willen blijven meemaken. Het liefst nog jaren aan een stuk. Man, het leven is zo mooi.”

Foppe de Haan over... Riemer van der Velde: ,,Riemer zei laatst plagend ‘Toen ik tachtig jaar werd stond ik op de voorpagina van de Leeuwarder Courant, dat moet jij nog maar eens zien te bereiken’. Het tekent onze kameraadschap. Riemer is niet alleen de beste Heerenveen-voorzitter ooit; hij is ook een even grappige als attente vriend. Topkerel.” De eredivisie: ,,Het voetbal is saaier geworden. Ja, Feyenoord is fantastisch. Met dank aan de geweldige Arne Slot. Met FC Twente is Feyenoord de enige club die écht leuk voetbalt, die écht durft uit te gaan van balbezit. Waarom durven andere clubs dit niet? Voetbal moet vermaak en plezier bieden. Zie ik te weinig. Tactiek is te belangrijk geworden.” Het nieuwe seizoen: ,,Ik kijk uit naar Ajax, dat in pragmaticus Maurice Steijn en de veelbelovende Hedwiges Maduro een interessant duo heeft aangetrokken. Peter Bosz is bij PSV een garantie voor attractief voetbal. Benieuwd of ze het Feyenoord lastig kunnen maken.” Heerenveen: ,,Jammer dat zoveel clubmensen verdreven zijn, maar Heerenveen is en blijft voor altijd mijn club.”

