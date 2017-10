Fonseca tegen Van Bronckhorst: Zorro tegen Superman

Door Mikos Gouka



Maar het meisje uit Oekraïne wilde het toch echt van de trainer van Feyenoord weten. Ze nam haar kans waar om beide trainers brutaal te vragen wat voor vermomming ze zouden willen aanbrengen op de dag dat Charkov ‘Halloween’ vierde. Paulo Fonseca van Sjachtar Donetsk wist het zeker: de Portugese tacticus had als Zorro door de straten van de stad willen zwerven, als hij niet tegenover Feyenoord had gestaan.



,,Nou, ik dan maar als Superman’’, zei Van Bronckhorst. Zorro tegen Superman dus in Charkov. Van Bronckhorst werd in mei gezien als een soort Superman toen hij Feyenoord na achttien jaar weer naar de landstitel loodste. Een paar maanden verder draait het veel minder soepel en daalt er kritiek op hem neer, maar paniek is er zeker niet bij de ex-international. ,,De kans dat we doorgaan is klein, maar we nemen de wedstrijd serieus. Een goed resultaat kan ook een ommekeer betekenen'', aldus de trainer.