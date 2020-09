Flets NAC blijft foutloos

Weer verkoop topspeler Ajax is de handelsko­ning van Europa: 300 miljoen euro in een jaar

2 september Met de verkoop van Donny van de Beek doorbreekt Ajax de grens van 300 miljoen aan spelersverkopen in het afgelopen jaar. Het dreamteam dat in anderhalf jaar geleden Real Madrid en Juventus versloeg in de Champions League, is en wordt verreweg het duurste eredivisie-elftal aller tijden.