Flemming na vier treffers: Ik ben duidelijk meer dan gelegenheidsspits

Vermeer enige verande­ring voor bekerduel Feyenoord

13:19 Giovanni van Bronckhorst zet in de thuiswedstrijd van Feyenoord tegen ADO Den Haag in de tweede ronde van de KNVB-beker Kenneth Vermeer in het doel. ,,Het is de enige wissel die we zeker doen. Kenneth is mijn keeper voor de bekerwedstrijden", zei de Rotterdamse trainer in aanloop naar de wedstrijd van morgenavond.