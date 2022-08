Fiorentina-trainer voorbereid op ‘Hel van Enschede’: ‘FC Twente gaat stoken, op het veld en op de tribunes’

„We hebben het zelf in de hand, het wordt het paradijs, of de de hel van Twente.” De in Duitsland geboren trainer zegt het met een heerlijk gevoel voor drama. In Enschede is de De Hel van Enschede al jarenlang een begrip, een verwijzing naar de sfeer in het stadion die de tegenstanders soms kan laten bibberen.

In de Italiaanse kranten viel het woord inferno de laatste dagen regelmatig in allerlei voorbeschouwingen. „We weten wat er komen gaat, geen smoesjes ”, aldus de oefenmeester. „We zullen meteen alert moeten zijn, want in de belangrijkste fases van de wedstrijd hebben zij het voordeel van het thuispubliek.”

Toch denkt Italiano dat zijn ploeg donderdagavond favoriet is. „Wij beginnen met een voorspong. Dit is voor ons een ontzettend belangrijke wedstrijd. Wij voelen het echt als de verantwoordelijkheid naar de fans om om de Conference League te halen. Dat zou een beloning zijn voor vorig seizoen. Vorige week was de eerste helft goed, in de tweede helft hebben we het een beetje laten lopen met alle gevolgen van dien. We weten dat we beter kunnen en dat gaan we ook zeker laten zien.”