Financiële compensatie voor Cambuur en De Graafschap? Dit zijn de vraagstukken

Door Sander de Vries



Financiële schade

Hoe groot is de financiële schade van Cambuur en De Graafschap door het KNVB-besluit? Dat is een rekbaar begrip. Zeker is dat Cambuur en – in iets mindere mate De Graafschap – tijdens het seizoen voorsorteerden op de eredivisie. Logisch, gezien de riante voorsprong van elf punten die de club uit Leeuwarden had op een FC Volendam, de nummer drie van de Keuken Kampioen Divisie.