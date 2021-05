Finale tussen Feyenoord en FC Utrecht uiterst beladen: alle ogen gericht op strijd om troostprijs

Video Loodzware erfenis Wiegman in handen van succesvol­le Engelsman, die part-time én zonder diploma begint

20 mei In de lange zoektocht naar een bondscoach van de Oranje Leeuwinnen, is de KNVB niet bij een vrouw of bij een landgenoot uitgekomen, maar bij de 34-jarige Engelsman Mark Parsons. ,,We hebben niet gezocht naar een man of vrouw, maar naar kwaliteit.”