Feyenoorders domineren laatste Elftal van de Week van 2020

Op doel staat Heracles-sluitpost Janis Blaswich. Mede dankzij de Duitse keeper wonnen de Almeloërs met 1-0 bij het in topvorm verkerende FC Groningen.



De verdediging bestaat dus uit twee backs van PSV (Dumfries en Max) en twee centrale verdedigers van Feyenoord (Botteghin en Senesi). Op het middenveld is, naast Duarte (Sparta) en Diemers (Feyenoord), ook plek voor Joris van Overeem. Hij had met een treffer een belangrijk aandeel in de 3-2 zege van zijn ploeg FC Utrecht bij FC Emmen.



In de voorhoede staat Kwasi Wriedt in de spits. De Duitser bezorgde Willem II een punt tegen koploper Ajax door na 54 minuten de 1-1 te maken. In het Elftal van de week wordt hij voorin geflankeerd door Thy (Sparta) en Linssen (Feyenoord).