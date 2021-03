Feyenoorder Kökcü kijkt uit naar duel met Oranje: ‘Turken zijn trotse mensen’

De loting van de kwalificatie voor het wereldkampioenschap van 2022 zorgde begin december voor een glimlach bij Orkun Kökcü. De in Haarlem geboren voetballer van Feyenoord nam een kleine anderhalf jaar eerder het moeilijke besluit voor Turkije uit te komen en niet voor het Nederlands elftal. Beide landen treffen elkaar woensdag in Istanbul bij de start van het kwalificatietoernooi.

,,We kunnen nu gelijk een signaal afgeven”, zegt de 20-jarige Kökcü, die in september vorig jaar zijn debuut maakte voor het Turkse elftal in de Nations League-wedstrijd tegen Servië (0-0). ,,Nederland en Noorwegen zijn sterke landen, maar het is ook weer geen heel ongunstige loting. We hadden het ook slechter kunnen treffen.”

Kökcü speelde eerst in de jeugd bij FC Groningen en maakte in 2014 de overstap naar Feyenoord. De middenvelder debuteerde in december 2018 in het eerste elftal en vorig seizoen veroverde hij onder leiding van trainer Dick Advocaat een basisplaats. Sevilla en Arsenal toonden belangstelling, maar Kökcü besloot zijn contract tot de zomer van 2025 te verlengen.

Volledig scherm Orkun Kökcü in duel met Emmen-speler Jari Vlak. © Pim Ras Fotografie

Dit seizoen kende Kökcü een terugval en kreeg hij voor het eerst ook serieus met kritiek te maken. ,,In veel punten kan ik me wel herkennen, hoor. Maar soms werd er ook naar foute dingen gezocht, vond ik. Dat ik echt naar beneden werd gehaald. Ik moet me niet gek laten maken als het een keer wat minder gaat. Ups en downs horen ook bij de ontwikkeling van een jonge speler.”

Kökcü speelde eerder in vertegenwoordigende jeugdelftallen van Oranje (onder 17, 18 en 19 jaar), maar koos op gevoel voor Turkije. ,,Ik heb als kleine jongen altijd met veel bewondering naar het Turkse voetbal gekeken. Ik was 7 jaar toen Turkije bij het EK van 2008 strandde in de halve finale tegen Duitsland. De verhalen over de derde plaats op het WK van 2002 ken ik natuurlijk ook. Turken zijn trotse mensen.”

In de omgeving van Kökcü gaat het nu niet veel meer over de keuze die hij in juli 2019 maakte. ,,Familie en vrienden zijn trots op me. Dat zouden ze ook zijn geweest als ik voor Nederland had gekozen.”

Turkije doet komende zomer, net als Nederland, mee aan het EK. Kökcü weet dat een eindtoernooi een plek is om een transfer te verdienen. ,,Daar ga ik pas over nadenken als het zover is. Ik heb al vaker gezegd dat als zich voor mij een club meldt met een goed verhaal en een bod waar Feyenoord ook beter van wordt, kan ik me wel voorstellen dat ik ernaar ga luisteren. Uiteindelijk hoop ik in de Spaanse competitie te belanden.”