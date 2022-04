Feyenoord wil geschiedenis schrijven tegen Slavia: ‘Maar zo makkelijk is het nooit’

Twintig jaar na één van de meest legendarische wedstrijden van Feyenoord in Europees verband kunnen de Rotterdammers weer historie schrijven. Destijds werd PSV in de Kuip in de kwartfinale van de UEFA Cup geklopt, dit keer moet Slavia Praag over de knie worden gelegd in de Conference League.

Volledig scherm Cyriel Dessers. © Pro Shots / Kay int Veen

De Tsjechische topclub werd in de groepsfase al tweemaal in toom gehouden. 2-1 winst voor Feyenoord, 2-2 in Praag. Cyriel Dessers scoorde toen tweemaal. ,,Ik proef een beetje dat mensen denken ‘we hebben er al tweemaal tegen gespeeld en niet verloren’ en dat het goed moet komen, maar zo makkelijk is het nooit’', zegt Dessers.

De Belg denkt wel dat Feyenoord in staat is om de geschiedenisboeken te halen. ,,We kunnen historie schrijven’', zegt de spits. ,,Zo voelt het.’’

Arne Slot vloog zondag nog naar Praag om de komende tegenstander te bekijken. De tegenstander heeft in spits Sor uit Nigeria een nieuwe speler aangetrokken die nogal makkelijk scoort. Slot en zijn rechterhand Marino Pusic wilden Sparta nog eenmaal met eigen ogen zien. ,,Dat heeft ook te maken met hoe belangrijk deze wedstrijd is’', zei Slot. ,,Een kwartfinale. We speelden zelf op zaterdagavond tegen Willem II, dus het kon ook makkelijk. We misten niets bij Feyenoord.’'

Volledig scherm Arne Slot. © ANP

Lutsharel Geertruida is er nog niet bij, Jens Toornstra is weer hersteld van zijn griepje en Cole Bassett is zoals bekend niet speelgerechtigd omdat Feyenoord hem niet heeft ingeschreven voor de Conference League. De wedstrijd, zonder VAR, komt voor Feyenoord gekeken naar de personele mogelijkheden op het juiste moment. Dat is voor Slavia Praag anders. Aiham Ousou, centrale verdediger en Srdjan Plavsic, de linksback zijn geschorst. De middenvelders Lukas Masopust en Petr Sevcík zijn geblesseerd.

Met de spanning valt het mee, zegt Slot. ,,Ik heb er heel veel zin in. Hopelijk gaan we alweer een mooie wedstrijd spelen in een geweldige sfeer, We hebben een magische sfeer nodig. Ik hoop dat hun trainer na de wedstrijd zegt: ‘de sfeer van september dat was nog maar de groepsfasesfeer. In de kwartfinale is het nog erger.’’'