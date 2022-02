Feyenoord verlengt contracten van trainer Arne Slot en assistent Marino Pusic

,,Voor mij is dit een extra uiting van waardering en vertrouwen. Het is mooi dat de clubleiding, los van de huidige resultaten, juist de groei en het proces waar we mee bezig zijn benadrukt bij het lichten van deze optie”, aldus Slot.



,,Dat is namelijk voor mij ook waar ik veel voldoening uit haal, omdat we daarmee een basis proberen te leggen voor de komende jaren om op verder door te kunnen bouwen. Bovendien ben ik heel blij dat met eerder het verlengen van het contract van John de Wolf en nu ook de verbintenis van Marino Pusic de staf waar ik zo fijn mee samenwerk de komende jaren ook bij elkaar blijft.”



Slot is bezig aan zijn eerste seizoen bij Feyenoord, dat derde staat in de eredivisie.