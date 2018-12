Feyenoord verjaagt ‘promovendus-spook’

Het was inmiddels zes wedstrijden geleden dat Feyenoord zegevierde bij een club die naar het hoogste niveau was gepromoveerd. In de nazomer van 2015 pakten de Rotterdammers de volle buit bij De Graafschap. Moeizaam, dat wel. Het was meteen de laatste keer: NEC, Go Ahead Eagles, Sparta, VVV-Venlo, NAC Breda en De Graafschap bleken in de jaren daarna aleemaal te sterk.



• De Graafschap-Feyenoord (1-2), 4 oktober 2015

• NEC-Feyenoord(3-1), 20 december 2015

• Go Ahead Eagles - Feyenoord (1-0), 6 november 2016

• Sparta- Feyenoord (1-0), 5 maart 2017

• VVV- Feyenoord (1-0), 4 februari 2018

• NAC – Feyenoord (2-1), 3 maart 2018

• De Graafschap – Feyenoord (2-0), 12 augustus 2018

• FC Emmen – Feyenoord (1-4), 9 december 2018