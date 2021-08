Feyenoord treft Slavia Praag, loodzware poule Vitesse en AZ loot gunstig

Kijk LiveVitesse heeft een pittige klus te klaren in de Conference League. Feyenoord treft in Slavia Praag een lastige tegenstander, maar moet ook oppassen voor Union Berlin. AZ loot het gunstigst van de drie Nederlandse clubs voor de groepsfase.

Delen per e-mail

Feyenoord

Slavia Praag, Union Berlin en Maccabi Haifa. Niet de minste tegenstanders treft Feyenoord in de groepsfase van de Conference League. Bij Slavia Praag speelt Mick van Buren. Union Berlin is de traditieclub uit de Duitse hoofdstad. Rick van Drongelen, Sheraldo Becker en Timo Baumgartl zijn hier de bekende namen. Tot slot rolde de kampioen van Israël uit de koker: Maccabi Haifa.

Lees ook Superweek voor Nederlands voetbal ondanks dompers PSV en AZ: vijf ploegen in Europese poulefase

AZ

Statistisch gezien en gekeken naar de tegenstanders heeft AZ de meeste kans op Europese overwintering. De ploeg van Pascal Jansen reist af naar Cluj in Roemenië, Jablonec in Tsjechië en Randers FC in Denemarken.

Vitesse

Een loodzware opgave ligt voor Vitesse in het verschiet. De torenhoge favoriet voor de eindzege van de Conference League is Tottenham Hotspur, waar Steven Bergwijn onder contract staat. De club uit Londen eindigde afgelopen seizoen als zevende in de Premier League.

Vitesse reist ook af naar Frankrijk voor een ontmoeting met Stade Rennes en een duel met NS Mura, statistisch gezien de minste club van deze Conference League-campagne. PSV speelde vorig jaar nog tegen deze ploeg uit Slovenië in de derde voorronde van de Europa League. Eindstand: 1-5.

De finale wordt in het Air Albania Stadion in de Albanese hoofdstad Tirana gehouden, op 25 mei. De winnaar plaatst zich automatisch voor de Europa League in het volgende seizoen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Feyenoord is één van de drie Nederlandse clubs in de groepsfase van de Conference League. © EPA