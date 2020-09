Feyenoord treft favoriete tegenstander, Stegeman verloor altijd van AZ

Statistieken en verwachte opstellingenMet behulp van de statistieken van Opta blikken we elke week vooruit op de speelronde in de eredivisie. Vanavond trappen VVV en FC Utrecht de tweede speelronde af. Dit zijn de leukste feitjes én de verwachte opstellingen voor de rest van het weekend.

VVV - FC Utrecht (vrijdag 20.00)

• Twee seizoenen geleden won FC Utrecht uit met 2-6 van VVV. Het was voor het eerst dat de ploeg uit Utrecht zes uitgoals maakte in één eredivisieduel.

• Dankzij een 3-5 overwinning bij FC Emmen sloot VVV voor het eerst in de clubgeschiedenis een speelronde af als koploper van de eredivisie.

• Georgios Giakoumakis werd de zevende speler met een hattrick bij zijn debuut in de eredivisie en de derde Griekse speler met een hattrick in de eredivisie, na Georgios Samaras (1x) en Nikos Machlas (7x).

Volledig scherm Opstelling FC Utrecht. © AD Volledig scherm Opstelling VVV © AD



AZ - PEC Zwolle (zaterdag 16:30)

• John Stegeman heeft in zijn trainerscarrière nog nooit een punt behaald tegen AZ in de eredivisie (W0-G0-V9). Er is één trainer met minimaal tien eredivisiewedstrijden tegen een specifieke tegenstander en 0 punten: Maurice Steijn tegen PSV (W0-G0-V10).

• Als spelers stonden Stegeman (Go Ahead Eagles en AGOVV) en Arne Slot (PEC Zwolle) acht keer tegenover elkaar op het veld (in de eerste divisie en KNVB-beker). Stegeman won geen enkele keer (W0-G2-V6).

Volledig scherm Opstelling PEC Zwolle. © AD Volledig scherm Verwachte opstelling AZ © AD

Vitesse - Sparta (zaterdag 18:45)

• Dit eredivisieduel gaat tussen de twee oudste nog bestaande betaald voetbalclubs in Nederland: Sparta Rotterdam (1888) en Vitesse (1892).

• Sparta (199) is nog één zege verwijderd van zijn tweehonderdste uitzege in de eredivisie. Sparta kan de zevende ploeg worden die deze mijlpaal bereikt. De eerste uitzege dateert van 2 september 1956 toen de Rotterdammers met 2-3 wonnen op bezoek bij DOS.

• Henk Fraser was van 2016 tot 2018 trainer van Vitesse. In 2017 won hij met de club de KNVB-beker, de enige prijs in de clubhistorie van de Arnhemmers.



Volledig scherm Opstelling Sparta. © AD Volledig scherm Verwachte opstelling Vitesse © AD

PSV - FC Emmen (zaterdag 20:00)

• PSV verloor in de eredivisie nog nooit van FC Emmen. Van de drie voorgaande ontmoetingen wonnen de Eindhovenaren er één en twee keer eindigde de confrontatie onbeslist.

• Gakpo maakte zijn negende en tiende eredivisiegoal voor PSV. Hij is de eerste geboren Eindhovenaar met minimaal 10 eredivisiedoelpunten voor PSV sinds Otman Bakkal (25 goals, 2003-2012).

• Emmen won nog nooit een officieel duel met de traditionele top-3. Van de voorgaande veertien ontmoetingen in alle competities werden er slechts drie niet verloren (W0-G3-V11). De drie remises werden allemaal in eigen huis behaald, alle drie in de eredivisie.

Volledig scherm Verwachte opstelling PSV © AD

Volledig scherm Opstelling FC Emmen. © AD

Fortuna - SC Heerenveen (zaterdag 21:00)

• Vorig eredivisieseizoen pakte Fortuna 22 van zijn 26 punten in thuisduels (85%).

• Heerenveen scoorde in elk van zijn laatste 23 eredivisieduels minimaal één keer en kan het clubrecord verbreken dat tussen augustus 2011 en februari 2012 werd neergezet (23 duels).

• Joey Veerman maakte drie goals en gaf vier assists in zijn negen eredivisieduels in 2020. Dit kalenderjaar was alleen Steven Berghuis (zes goals, vier assists) vaker betrokken bij een eredivisiedoelpunt dan Joey Veerman (zeven).

Volledig scherm Opstelling SC Heerenveen. © AD Volledig scherm Opstelling Fortuna Sittard. © AD

ADO Den Haag - FC Groningen (zondag 12:15)

• FC Groningen won in de eredivisie in totaal 27 keer van ADO Den Haag (W27-G9-V15). Tegen geen enkel ander team boekten de Groningers zoveel eredivisiezeges.

• In totaal staat ADO nu al drie eredivisieduels droog. De laatste keer dat de ploeg vier opeenvolgende competitieduels op het hoogste niveau niet scoorde, was in augustus-september 2006 onder trainer Frans Adelaar.

• Inclusief vorig seizoen heeft FC Groningen nu zijn laatste vier eredivisieduels allemaal verloren. Geen enkele andere huidige eredivisieploeg wacht momenteel langer op een punt.

Volledig scherm Opstelling FC Groningen. © AD Volledig scherm Opstelling ADO. © AD

Willem II - Heracles Almelo (zondag 14:30)

• De ploeg uit Almelo won van geen enkele eredivisieploeg vaker dan van Willem II (15 keer, ook 15 keer tegen NAC).

• Willem II incasseerde vorig eredivisieseizoen slechts negen goals in eigen huis. Alleen Ajax en AZ (beiden acht) kregen thuis minder tegendoelpunten om de oren.

• Heracles won geen van zijn laatste tien uitduels in de eredivisie (W0-G4-V6), nadat de club ongeslagen was in de 3 uitduels voor die reeks (W2-G1-V0).



Volledig scherm Opstelling Heracles. © AD Volledig scherm Opstelling Willem II. © AD

Feyenoord - FC Twente (zondag 14:30)

• Feyenoord won zijn laatste acht eredivisiewedstrijden tegen FC Twente, sinds een 0-0 gelijkspel in Enschede op 31 augustus 2014. Tegen geen enkel ander huidig eredivisieteam heeft Feyenoord momenteel een langere winstreeks dan tegen FC Twente.

• Feyenoord is ongeslagen in alle zestien eredivisieduels met Berghuis als aanvoerder (W12-G4-V0).

• FC Twente won in de eredivisie geen van zijn laatste 10 uitduels (W0-G2-V8). De laatste competitiezege op vreemde bodem was een 2-3 overwinning op bezoek bij Fortuna Sittard op 15 september 2019, meer dan een jaar geleden.

Volledig scherm Opstelling FC Twente. © AD Volledig scherm Contentstadium.nl © Contentstadium.nl

Ajax - RKC (zondag 16:45)

• Doelman Andre Onana kreeg sinds de start van 2018/2019 al vier keer een gele kaart wegens tijdrekken. Geen enkele andere speler kreeg in deze periode meer dan twee gele kaarten in de eredivisie vanwege tijdrekken.

• Erik ten Hag boekte tegen Sparta zijn honderdste eredivisiezege als trainer (W100-G26-V35). Als speler kwam Ten Hag in 1994/1995 in totaal tot 31 eredivisieduels voor RKC (2 goals). RKC eindigde dat seizoen als achtste, op 28 punten van kampioen Ajax.

• RKC won in de eredivisie geen van zijn laatste 36 uitduels met de traditionele top-3 (W0-G4-V32). De laatste uitzege van de Waalwijkers dateert van 5 december 1999 op bezoek bij Ajax (1-2). Fred Grim stond dat duel bij de Amsterdammers onder de lat.

Volledig scherm Opstelling RKC. © AD Volledig scherm Opstelling Ajax. © AD