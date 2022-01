Feyenoord-trainer Slot: ‘Mensen in rep en roer na verlies tegen Vitesse? Niets van meegekregen’

De Scandinaviër liet zich al zien op het trainingsveld. ,,Maar ik zag hem ook vaak met zijn handen op zijn knieën staan omdat hij moe was en dat is ook logisch’’, zegt Slot.

Toch is de trainer blij dat de Zweed erbij is en dat Luis Sinisterra weer aansluit bij de selectie. Normaal gesproken is de Colombiaan in Nijmegen ook wisselspeler. De buitenspelers die tegen Vitesse in de basiself begonnen, Reiss Nelson en Alireza Jahanbakhsh, weten dat Slot nu volop mogelijkheden heeft om te vervangen.

,,Ali was niet goed tegen Vitesse’’, zegt Slot. ,,Dat klopt. En ik vond ook dat Reiss veel moeite had om zijn directe tegenstander voorbij te komen. Tegen ploegen die zo extreem laag verdedigen als Vitesse heb je volgens mij wel echte buitenspelers nodig. Ik had tegen Vitesse geen mogelijkheden op de bank om een andere echte buitenspeler in te brengen. Dat is zondag in Nijmegen wel zo met Walemark en Sinisterra bij de selectie.’’

Volledig scherm Luis Sinisterra. © Pim Ras Fotografie

Feyenoord test pas morgen of er opnieuw spelers besmet zijn met het coronavirus, dus Slot kon nog niet zeggen of hij nog moet puzzelen. Marcos Senesi zal hopen zijn basisplaats weer terug te krijgen in Nijmegen, waar Lutsharel Geertruida hem verving tegen Vitesse. Slot wilde nog niet aangeven hoe hij zijn defensie formeert. ,,We hebben daar vijf uitstekende spelers waar ik er straks vier van zal opstellen’', zei Slot.

Pedersen, Trauner, Geertruida, Senesi en Malacia zijn die opties, waar Geertruida ook nog als back kan worden gebruikt in plaats van de Noor Pedersen. ,,Of dit aan- of afhaken is in Nijmegen? Dat is het eigenlijk elke wedstrijd als je echt wil meedoen om de prijzen. Dus dat is niet anders. Het is een heel belangrijke wedstrijd. Het is ook zo dat ik anders naar PSV-Ajax had gekeken als we verleden week wel van Vitesse hadden gewonnen. Dat de mensen in rep en roer waren na onze nederlaag, heb ik niet meegekregen. Ik weet wel dat de spelers heel teleurgesteld waren en dat was ik zelf uiteraard ook.’’

Volledig scherm Patrik Walemark. © Tom Bode/Feyenoord