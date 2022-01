Feyenoord toch niet naar Spanje voor oefenduel met Club Brugge

Frank Wormuth en Heracles Almelo na het seizoen uit elkaar: ‘Nee, ik ga niet in op de naam FC Groningen’

Frank Wormuth (61) vertrekt na dit seizoen bij Heracles Almelo. De trainer wil een nieuw avontuur aangaan en is in gesprek met andere clubs. De naam van FC Groningen zingt rond, maar of daar zijn toekomst ligt, wil hij niet zeggen. „Er is nog niets rond.”

3 januari