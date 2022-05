Feyenoord teleurgesteld in de UEFA na wéér een boete: ‘Een puike sfeeractie’

In de ogen van Feyenoord verliep de uitwedstrijd tegen Slavia Praag echter zonder problemen en de club beraadt zich dan ook over het instellen van beroep. ,,De club vindt het teleurstellend dat de Europese voetbalbond het noodzakelijk vindt om opnieuw een boete uit te delen. Het uitbundig vieren van de doelpunten door de meegereisde supporters met de eigen selectie kan niet vertaald worden als het (kwaadwillig) gooien van voorwerpen, noch past daar een dusdanig boetebedrag bij", zo laat de club weten.

,,De Feyenoord-aanhang heeft zich deze wedstrijd in onze ogen goed gedragen en heeft voor een mooie voetbalambiance in Praag gezorgd. Na een puike sfeeractie en verbale ondersteuning van het team zijn de doelpunten, en uiteindelijk de overwinning, uitbundig gevierd maar niet op een wijze die in strijd was met de veiligheidsregels naar onze mening", legt een woordvoerder uit.