Feyenoord-target Van den Belt bewijst waarde voor koploper PEC Zwolle

PEC Zwolle heeft goede zaken gedaan in de strijd om promotie. Op bezoek bij Roda JC werd er met 1-2 gewonnen, waardoor de Zwollenaren in ieder geval voor één dag 9 punten voorsprong hebben op nummer 2 Heracles Almelo. Daarbij liet Thomas van den Belt nog maar eens zien waarom Feyenoord interesse in hem heeft.

Na een half uur voetballen kwam PEC Zwolle in Kerkrade aan de leiding via Lennart Thy, die van dichtbij kon binnenschieten op aangeven van Daijiro Chirino. Slechts vier minuten later was het Thomas van den Belt die de voorsprong verdubbelde. De middenvelder staat in de belangstelling van Feyenoord en zag zelf een overstap ook wel zitten. Helaas voor hem dacht Marcel Boudesteyn daar anders over. ,,Thomas van den Belt blijft bij PEC Zwolle. We willen hem erbij houden in de strijd om promotie en hij is daarom niet te koop”, liet hij weten.

In de tweede helft bleek het doelpunt van Van den Belt belangrijk. Roda vocht zich stukje bij beetje terug in de wedstrijd, terwijl Zwolle steeds slordiger werd. Een kwartier voor tijd bracht Lennard Hartjes de spanning terug in de wedstrijd op aangeven van Dylan Vente. In een zinderende slotfase raakte Roda nog de binnenkant van de paal en blonk doelman Jasper Schendelaar uit met een wereldredding. Het leverde geen treffer meer op, dus gingen er 3 punten meer terug naar Zwolle.

De cijfers van de Keuken Kampioen Divisie

Daardoor kon PEC Zwolle ook de volle score noteren voor de laatste van de vijf competitieduels in januari en staat de ploeg zestien wedstrijd voor het einde op poleposition voor promotie. De voorsprong op nummer twee Heracles Almelo is inmiddels opgelopen tot negen punten, FC Eindhoven volgt op veertien punten. Beide ploegen hebben een wedstrijd minder gespeeld. Of die strijd met of zonder Thomas van den Belt verder wordt doorgezet, wordt dinsdag op de laatste dag dat de transfermarkt geopend is, duidelijk.

De Graafschap en Willem II zakken verder weg

De Graafschap en Willem II blijven steken in het linkerrijtje van de Keuken Kampioen Divisie. De eerstgenoemde kwamen op bezoek bij Jong FC Utrecht, de hekkensluiter van de competitie, niet verder dan 1-1. Daardoor blijven de superboeren op plek 12 staan.

Volledig scherm Spelers van De Graafschap na het laatste fluitsignaal. © Pro Shots / Remko Kool

Willem II kwam vroeg op voorsprong op bezoek bij Jong PSV, maar gaf de overwinning in een chaotische slotfase weg. De jongelingen van Eindhoven, met onder anderen PSG-targer Johan Bakayoko in de basis, kwam via Mohamed Nassoh langszij. In de 85ste minuut werd het nog erger voor de Tilburgers: invaller Jason van Duinen schoot de 2-1 binnen op de Herdgang.

De chaos was daar nog niet voorbij, want Loteteka Bokila hielp de Tricolores 2 minuten voor tijd weer naar 2-2. Helaas voor hen niet het laatste doelpunt van de wedstrijd. In de 95ste minuut tekende Isaac Babadi voor de 3-2 en de eindstand. Willem II staat nu 10de, met 23 punten achterstand op koploper PEC Zwolle.

De stand:

Programma en uitslagen:

De statistieken:

Bekijk hier onze sportvideo's: