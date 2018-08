Feyenoord-talenten verslaan Real Madrid voor eerste prijs Kuyt

''Ik ben heel trots op de jongens'' zei Kuyt na afloop. ''Het winnen van dit toernooi is een mooie beloning voor de spelers. Het team heeft de afgelopen dagen heel hard gewerkt. Ze speelden vier wedstrijden in vier dagen tijd. Dat is niet niks en dat vraagt veel van de jongens. Het waren intensieve dagen, maar het resultaat is mooi. We hebben een zeer talentvolle groep, maar het moet er op de juiste momenten wel uitkomen. Dat is gelukt.''