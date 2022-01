Feyenoord-supporters nemen vrijdag afscheid van Christian Gyan: ‘Hopen op een waardig eerbetoon’

Doelmannen eisen hoofdrol op bij Go Ahead tegen RKC: assist voor Vaessen, Hahn gaat in de fout

Bij FC Twente-Heerenveen en Feyenoord-Vitesse stonden de doelmannen al in de spotlights, bij Go Ahead Eagles tegen RKC Waalwijk was dat niet anders. Er was een hoofdrol in positieve zin weggelegd voor Etienne Vaessen en een minder mooie rol voor Warner Hahn. Het duel eindigde in 0-2 voor RKC.

15 januari