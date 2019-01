Feyenoord start vaak slecht aan seizoenshervatting, Ajax het best

‘PSV wordt kampioen en Ajax pakt de beker’

11:40 ,,PSV wordt kampioen”, stelt Robert Maaskant, maar welke club degradeert er volgens hem? En wie promoveert er rechtstreeks? In de week voorafgaand aan de herstart van de eredivisie leggen we dit soort vragen neer bij verschillende voetbalkenners. Vandaag blikt Maaskant vooruit op de tweede seizoenhelft in het Nederlandse profvoetbal.