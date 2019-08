‘Feyenoord staat al jaren stil: er is geen basis om te presteren’

Kopzorgen bij Ajax: verder zonder het kloppende hart

5 augustus Na een bijna traditioneel teleurstellende seizoensstart stapt Ajax vandaag in het vliegtuig naar Griekenland. Na de 2-2 bij Vitesse en met de eerste wedstrijd tegen PAOK in het vooruitzicht is de zoektocht naar een nieuw middenveld dé cruciale uitdaging.