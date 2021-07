Feyenoord sluit trainingskamp in Zwitserland af met eerste nederlaag

Slot: ‘We zijn waar we hadden kunnen zijn’

Coach Arne Slot kon ondanks de nederlaag tevreden zijn. ,,Ik heb genoeg gezien wat ik wilde zien. Ik wilde graag tegen Young Boys spelen. De intensiteit van deze wedstrijd was hoger dan de voorgaande duels die wij speelden. Ze zetten ook heel hoog druk. De eerste tien minuten waren we zoekende. Daarna hebben we de draad opgepakt en zelf ook kansen gekregen.’’

Slot vond Young Boys een lastige tegenstander. ,,We kregen geen tijd om op te bouwen. Desondanks zag ik ook weer Kökcü die Sinisterra voor de keeper zette. Na de rust komen alle wissels aan beide kanten en is het een andere wedstrijden. Deze trainingsweek was goed. We misten alleen Leroy Fer een paar trainingen en wedstrijden, verder hebben we fysiek ook stappen gezet. Ik vind dat we qua spel zijn waar we hadden kunnen zijn. Maar het is geen geheim dat we ook nog paar spelers moeten vinden dan alleen uit de jeugdopleiding. Dat weten we.’’