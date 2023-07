Feyenoord sluit trainingskamp in Oostenrijk af met nederlaag tegen Hoffenheim

Arno Verschue­ren grijpt hoofdrol in derde, ruime oefenzege Sparta

Ook de derde oefenwedstrijd in aanloop naar het nieuwe seizoen heeft trainer Jeroen Rijsdijk met Sparta winnend afgesloten. In het Zeeuws-Vlaamse Axel was zijn ploeg veel te sterk voor Zulte Waregem (4-0), met een hoofdrol voor de begeerde Arno Verschueren, in een duel dat in teken stond van Stichting ALS.