Feyenoord sluit in Oostenrijk af met verlies tegen Hoffenheim: ‘Goede les voor ons’

Een ‘eye-opener’. Zo betitelt coach Arne Slot de 4-2 nederlaag van Feyenoord tegen Hoffenheim, dat zaterdag als afsluiting diende van het trainingskamp in Oostenrijk. ,,Als een tegenstander veel intensiteit levert, moeten wij diezelfde intensiteit leveren. Dat hebben we vandaag het eerste uur nagelaten.”

Samen met onder anderen Antoni Milambo, vormde Danilo tegen Hoffenheim een van de smaakmakers in het elftal van trainer Arne Slot, dat tegen de Duitsers 4 delen van dertig minuten afwerkte. Beiden waren zaterdag als invaller doelpuntmaker namens de Rotterdamse club, die in het tweede uur veel beter voor de dag kwam dan in de voorgaande zestig minuten.

Dit mag niet gebeuren Arne Slot ,,We zijn nog niet waar we moeten zijn, dat is ook logisch aangezien de voorbereiding nog een poosje duurt. Maar over dat tweede gedeelte, waarin we echt de betere partij waren, kunnen we behoorlijk tevreden zijn”, stelde Slot na het met 4-2 verloren oefenduel.



Slot van Feyenoord liet zaterdag al zijn beschikbare potentiële basisspelers een uur lang spelen in de ontmoeting. Na de eerste zestig minuten keek een matig spelend Feyenoord, ondanks meer balbezit, tegen een 2-0 achterstand aan. Pavel Kaderabek en Andrej Kramaric scoorden namens de Duitsers.

,,Wanneer het team niet uitblinkt, is er ook geen individu dat het verschil maakt bij ons”, zegt de coach. ,,Met name dat zag je in het eerste uur. Het was meer klagen en zeuren dan echt de schouders eronder zetten. Een goede les voor ons. Dit mag immers niet gebeuren.”

Wanneer komen Arsen Zakharyan en Lucas Ivanusec?

In het daaropvolgende uur voetbalde Feyenoord wel met de door Slot verlangde intensiteit. Dankzij doelpunten van Milambo en Danilo kwamen de Rotterdammers op gelijke hoogte tegen Hoffenheim, dat later weer de leiding nam via Jacob Bruun Larsen. Hij passeerde de voor Justin Bijlow ingevallen doelman Timon Wellenreuther. Later bouwde Angelo Stiller de marge namens de Duitsers weer uit tot twee: 4-2. De van PEC Zwolle overgekomen Thomas Beelen beleefde zijn eerste officieuze minuten in het shirt van Feyenoord. In de laatste zestig minuten van het duel maakte hij een gedegen indruk als centrale verdediger.

Vanavond reist Feyenoord terug naar Nederland. Na de vrije zondag, wordt maandag de voorbereiding gestart op de volgende twee oefenwedstrijden: tegen Villarreal (donderdag) en het Benfica van voormalig Feyenoord-aanvoerder Orkun Kökçü (zondag). De in Oostenrijk vanwege vakantie afwezige Santiago Giménez sluit zich dan weer aan bij de selectie van Slot, waarin Gernot Trauner dichtbij zijn rentree is.

Grote vraag: wanneer komen de beoogde versterkingen Arsen Zakharyan en Lucas Ivanusec van respectievelijk Dinamo Moskou en Dinamo Zagreb? In elk geval niet komende dagen, zo is de verwachting. Voor Danilo op zijn beurt geldt dat hij nog steeds in de belangstelling staat van Rangers FC.

