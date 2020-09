Feyenoord presenteert retroshirt ter ere van wereldbeker

Video Bergwijn bezorgt Lodeweges mooie start met winnende goal tegen Polen

5 september In één van de meest onwezenlijke interlands ooit won Oranje vrijdagavond van Polen. Het duel in een lege Johan Cruijff Arena beklijfde nooit, maar na 290 dagen zonder wedstrijd telde bovenal het resultaat: 1-0. Steven Bergwijn maakte in de 61ste minuut de winnende goal na goed voorbereidend werk van Frenkie de Jong en Hans Hateboer.