Feyenoord persoonlijk akkoord met Italiaans international Wilfried Gnonto (18)

PSV pakt door en haalt talenvolle verdediger Ki-Jana Hoever (20) terug naar Nederland

PSV haalt deze week de 20-jarige Ki-Jana Hoever naar Eindhoven. Dat melden betrouwbare bronnen. Hoever was al langer in beeld bij PSV en inmiddels heeft de club van trainer Ruud van Nistelrooij overeenstemming bereikt met Wolverhampton Wanderers over een overgang op huurbasis.

21 juni