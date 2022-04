Feyenoord oriënteert zich op keepersmarkt en polst Jeroen Zoet

Nu Justin Bijlow geblesseerd is, blijkt de spoeling in de Kuip op keepersgebied erg mager. Ofir Marciano, die tot de zomer van 2023 onder contract staat in Rotterdam, liet het in de grote wedstrijden tegen Slavia Praag uit en thuis en tegen Ajax afweten. De Roemeen Valentin Cojocaru is in principe een noodoplossing als tweede keeper tot het einde van het seizoen. Het is niet bekend of Zoet, die bij veel meer clubs op de radar staat voor komend seizoen, geïnteresseerd is in een dienstverband bij Feyenoord.