Feyenoord ontvangt wéér boete van UEFA na wangedrag deel van de fans

28 juli PSV'er Mohamed Ihattaren ontbreekt vanavond in de wedstrijdselectie van de Eindhovense club voor het Champions League-duel met Galatasaray. Afgelopen week was hij ziek, maar hij is daarna voldoende hersteld om naar zijn zaakwaarnemer Mino Raiola te reizen. In Monaco bekijkt hij samen met zijn zakelijke adviseur hoe zijn sportieve toekomst eruit zou moeten zien.