Feyenoord ontvangt PEC Zwolle

Samenvatting Ten Hag tevreden over debutant Haller: ‘Hij heeft zijn waarde direct bewezen’

10 januari Erik ten Hag kon wel leven met het gelijkspel van zijn Ajax tegen PSV (2-2). ,,Als je tegen een counterploeg als PSV na 20 minuten met 2-0 achterstaat, dan moet je je zegeningen tellen”, zei hij. ,,Maar het blijft jammer dat we de kansen op de 3-2 niet benut hebben. Want die kregen we wel.”