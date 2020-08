Feyenoord ontvangt ic-arts Diederik Gommers en skipt trainingskamp Oostenrijk

Door Dennis van Bergen



Spelers en staf van Feyenoord worden morgen getest op het coronavirus. Dit conform de protocollen van de KNVB, die voorschrijven dat spelers en staf van een club zich tenminste eens per week moeten laten testen. De verplichting geldt officieel pas wanneer (oefen)wedstrijden gespeeld gaan worden. In het geval van Feyenoord is dat komende zondag in de eigen Kuip tegen Sparta (14.30 uur).



Rondom de testen die morgen worden uitgevoerd, zal Diederik Gommers spelers en staf nog eens wijzen op hoe ze het beste met de huidige corona-maatregelen om kunnen gaan. Clubarts Casper van Eijk en viroloog Annemiek van der Hart zijn eveneens aanwezig om de selectie toe te spreken. Voor Gommers geldt dat hij de afgelopen maanden is uitgegroeid tot een landelijke bekendheid. De intensivist in het Erasmus Medisch Centrum zat geregeld aan tafel met premier Mark Rutte en was bovendien veelvuldig te gast in de tv-talkshows. Gommers geldt als hartstochtelijk Feyenoord-supporter.