Feyenoord ontvangt hekkensluiter FC Emmen

Timber blijft thuis Ajax met Daley Blind naar Bern

17 maart Ajax is vanmiddag met een selectie van 21 spelers, onder wie Daley Blind, afgereisd naar Zwitserland voor de return in de Europa League tegen Young Boys. De Amsterdammers verdedigen morgenavond (21.00 uur) in het Zwitserse Bern een voorsprong van 3-0.