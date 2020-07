Feyenoord Onder 21 trapt af: ’Coolen is de perfecte kandidaat voor dit elftal’

Door Mikos Gouka



De 53-jarige geboren Arnhemmer krijgt voor de strijd in de nieuwe competitie van de KNVB onder meer Marouan Azarkan, Naoufal Bannis, Achraf El Bouchataoui, Denzell Hall, Ramon Hendriks, Dylan Vente en Jordy Wehrmann tot zijn beschikking. Allemaal spelers die al eens, de één meer dan de ander, roken aan het betaalde voetbal. Sterker nog, Vente speelde al in de Champions League in het shirt van Feyenoord, Bannis kreeg speeltijd in de voorronde Europa League. Toch heeft Dick Advocaat geen plek voor deze spelers in zijn selectie voor komend seizoen.

Volledig scherm Rini Coolen. © REUTERS Coolen, die tot medio 2022 heeft getekend, heeft één opdracht meegekregen van de clubleiding: kampioen worden. Dat zou betekenen dat Feyenoord een seizoen later eindelijk toegang krijgt tot de voetbalpiramide (tweede divisie). Dat was lange tijd helemaal geen wens van Feyenoord. Integendeel. Technisch directeur Martin van Geel zag het helemaal niet zitten, tot teleurstelling van veel jeugdspelers die de stap van de jeugd naar de hoofdmacht hoopten te kunnen maken via een jaartje voetballen in de eerste divisie.

Technisch directeur Frank Arnesen dacht er anders over. De Deen wil uiteindelijk wel naar de Jupiler League en trok het elftal al eerder weg van de jeugdopleiding van hoofd opleidingen Stanley Brard.

Het gaat dan ook lang niet meer om puur opleiden, het gaat vooral om resultaat. Aanvankelijk was Dirk Kuyt de beoogde nieuwe trainer, maar de voormalig international legde het aanbod naast zich neer. Stanley Brard kwam met René van Eck, die sinds januari al op Varkenoord rondliep, naar voren. Arnesen zette daar een streep doorheen en haalde Coolen binnen.

Quote De nieuwe Onder 21-competitie zie ik als een geweldige uitdaging Rini Coolen

,,Rini is een zeer gelouterde trainer, die veel ervaring heeft met zowel de jeugd als de wat oudere spelers’’, zegt Arnesen. ,,Daardoor is hij de perfecte kandidaat voor dit elftal. Rini moet de brug tussen Feyenoord Academy en Feyenoord 1 nog steviger gaan maken. In Onder 21 moeten onze toekomstige topvoetballers worden klaargestoomd voor het echte werk.’’

Rosenborg

Onder 21 is een gloednieuwe competitie van de KNVB die in het najaar van start gaat. De KNVB heeft de samenstelling al bekendgemaakt. Feyenoord, dat als enige van de top-vier clubs in de eredivisie een ploeg heeft ingeschreven voor de nieuwe competitie, is ingedeeld in Divisie B met zeven andere teams: Heerenveen, FC Groningen, ADO Den Haag, Almere City, FC Twente/Heracles Academie, NAC en NEC.

Door de komst van de Onder 21-competitie komt Feyenoord Onder 19 te vervallen. Coolen, die als speler actief was voor onder meer Go Ahead Eagles, Heracles Almelo en AZ was als trainer in dienst van FC Twente, RBC Roosendaal, het Australische Adelaide United en het Noorse Rosenborg BK. ,,De nieuwe Onder 21-competitie, waarin we als doelstelling zowel winnen als opleiden hebben, zie ik als een geweldige uitdaging’’, zegt Coolen.

Coolen krijgt assistentie van oud-prof Arnold Scholten. Feyenoord heeft de mogelijkheid om een speler als Christian Conteh minuten te laten maken in het elftal. De Duitser is pas 20 jaar en heeft lange tijd niet gespeeld. Volgens Arnesen heeft de linkerspits nog tijd nodig alvorens hij van waarde zou kunnen zijn voor de hoofdmacht.

In Panenka bespreken Sjoerd Mossou en Hidde van Warmerdam het voetbal van de afgelopen week