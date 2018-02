Feyenoord onder 19 naar achtste finales in UEFA Youth League

video Officieel: Koeman tekent contract als bondscoach Oranje

20:07 Het is officieel: Ronald Koeman is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Hij tekende vandaag een contract dat hem tot en met het WK van 2022 aan Oranje verbindt, maakte de KNVB zojuist bekend. Koeman heeft zich voor het eerst uitgelaten over de kant die Oranje op zal gaan onder zijn leiding.