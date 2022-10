Feyenoord ondanks miljoenenverlies optimistisch over financiële toekomst

Over het afgelopen boekjaar zag Feyenoord de omzet groeien met 41 procent ten opzichte van het seizoen 2020-2021, tot 87 miljoen euro. In 2020-2021 stond de omzet nog onder druk als gevolg van de maatregelen tegen het coronavirus, het voorbije boekjaar was de groei volledig te danken aan het succes in de Conference League. Feyenoord haalde in dat toernooi de finale. Dit resulteerde in een bescheiden operationele winst van 1 miljoen euro, een verbetering van 5 miljoen euro ten opzichte van een jaar eerder.

Financieel directeur Pieter Smorenburg zegt in een toelichting: ,,De transfers van spelers als Tyrell Malacia, Luis Sinisterra, Marcos Senesi en Fredrik Aursnes hebben na 1 juli samen bijna 70 miljoen euro opgebracht. Die gelden komen gespreid over meerdere jaren binnen en er gaan nog allerlei kosten en belastingen van af, maar uiteindelijk houden we daar een bedrag tussen de 45 en 50 miljoen euro aan over. Het overgrote deel daarvan hebben we weer geherinvesteerd, omdat we onze sportieve ambities ook dit seizoen weer willen waarmaken. Want al moest en moet voor verdere groei de financiële positie verbeteren, onze sportieve doelen staan natuurlijk centraal.”