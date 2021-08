Feyenoord neemt goede vorm mee naar competitie en wint ruim bij Willem II

Feyenoord is al vroeg in het seizoen op de afspraak en dat mag best opvallend worden genoemd. Technisch directeur Frank Arnesen transformeerde de jeugdopleiding, de technische staf maar om de selectie écht op de schop te gooien ontbreekt er simpelweg geld. Toch scharrelde de Deen wat aanwinsten bij elkaar. Een plek in de groepsfase van de Conference League zou de club misschien alsnog voldoende middelen kunnen opleveren om de spitspositie nog te versterken. Al bleek spits Linssen in Tilburg wederom van waarde. De Limburger blijkt het schoolvoorbeeld dat te vroeg genadeloos oordelen niet altijd logisch is. Linssen begon vorig seizoen slecht in de Kuip, kreeg veel kritiek, maar de kleine aanvaller knokte zich terug, maakte zijn doelpunten en wees Feyenoord in Brabant met zijn droge knal de weg in de openingswedstrijd van het seizoen.



Vorig seizoen pakte Feyenoord in speelronde vier de koppositie in de eredivisie door met 1-4 van Willem II te winnen. Dat ook Slot won van de ploeg van trainer Fred Grim was op zich ook helemaal geen surprise, de manier waarop de overwinning tot stand kwam zal de Rotterdammers wel sterken in de gedachte dat de nieuwe aanpak aan blijft slaan. Het was op de openingsfase na winnen op een dominante manier, precies zoals Slot het voor ogen heeft.