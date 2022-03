Feyenoord na Europees succes op bezoek bij PEC Zwolle

Dit is de verwachte opstelling en het bles­surenieuws van jouw favoriete club

De 26ste speelronde in de eredivisie is in volle gang. Vrijdag kwam koploper Ajax al in actie tegen Cambuur. Vandaag is het de beurt aan onder meer PSV en Feyenoord. Ook het duel tussen AZ en FC Twente staat op het programma. Bekijk hieronder de vermoedelijke opstellingen en het blessurenieuws van de clubs.

7:08