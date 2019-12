Feyenoord moet stunten in Porto: ‘Een wonder? Waarom niet?’

Advocaat: Ik heb niet zoveel lijntjes meer bij Rangers

9:24 Dick Advocaat is het niet eens met de mensen die zeggen dat Feyenoord donderdag kansloos is in de laatste groepswedstrijd van de Europa League tegen FC Porto. ,,Porto is een topclub, ook Europees gezien. Zij hebben in principe een betere ploeg dan wij. Toch kunnen we voor een verrassing zorgen. We hebben niets te verliezen en kunnen vrijuit spelen”, zei de trainer woensdag voorafgaand aan de laatste training.