Feyenoord moet met lege kas op jacht naar nieuw elan

Door Mikos Gouka



Eric Gudde zei het vaak met een bijna verlangende blik in zijn ogen. Als Feyenoord toch eens de groepsfase van de Champions League mocht bereiken, dan stroomden volgens de voormalig algemeen directeur eindelijk de vele miljoenen de Kuip in. Maar nog geen twee seizoenen na de vurig gevierde landstitel van mei 2017 is de kas in Rotterdam alweer leeg. Terwijl er na de bloedeloze nederlagen tegen Fortuna Sittard, PEC Zwolle en Excelsior, gek genoeg afgewisseld met een galavoorstelling tegen Ajax, meer dan ooit behoefte is aan vers bloed en frisse gezichten in Rotterdam-Zuid.



Er werden na de landstitel van 2017 miljoenen geïnvesteerd in een trainingscomplex voor het vlaggenschip, in een accommodatie voor de jeugdafdeling, een klein deel ging naar de Vrienden van Feyenoord om de eerder verkochte aandelen terug te kopen. En de directie investeerde in behoorlijke transfersommen en salarissen van nieuwe spelers, die het niveau in de Kuip niet omhoog wisten te trekken.